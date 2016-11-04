Vodafone Maratonu’na tabancasız start

13 Kasım Pazar günü 15 TemmuzŞehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek Vodafone38. İstanbul Maratonu'na, darbe girişimindeşehit düşen vatandaşların ruhuna birsaygı göstergesi olarak tabancasız start verilecek.Vodafone Maratonu kapsamında şehitlerinyakınları, koşucu startları verildikten sonradev Türk bayrağı ile köprüyü geçecek ve Zincirlikuyukavşağında buluşacak. Maratona yaklaşık30 bin sporcunun katılması bekleniyor.
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