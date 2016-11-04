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Vodafone Maratonu’na tabancasız start

Şehitlerimizin ruhuna saygı olarak tabanca kullanılmayacak.

Vodafone Maratonu’na tabancasız start
13 Kasım Pazar günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek Vodafone 38. İstanbul Maratonu'na, darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların ruhuna bir saygı göstergesi olarak tabancasız start verilecek. Vodafone Maratonu kapsamında şehitlerin yakınları, koşucu startları verildikten sonra dev Türk bayrağı ile köprüyü geçecek ve Zincirlikuyu kavşağında buluşacak. Maratona yaklaşık 30 bin sporcunun katılması bekleniyor.
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