  1. Saygı duyuyoruz ama üç puanı alacağız
  2. 20 günlük kader virajı

Ve sahne De Jong’un!

Bu akşam Arena’da tüm gözler Hollandalı yıldızın üzerinde olacak. De Jong, Tolga Ciğerci’nin kart cezalısı olması nedeniyle Galatasaray formasıyla ilk kez bir lig maçında 11’de sahaya çıkacak.

Ve sahne De Jong’un!
Sezon başında ABD takımı LA Galaxy'den büyük umutlarla transfer edilen Nigel de Jong şu ana kadar hem sakatlığı hem de Tolga- Selçuk ikilisinin performansı nedeniyle çok az forma şansı buldu.

SELÇUK'UN YENİ PARTNERİ
Fakat Hollandalı yıldız bu akşam Başakşehir önünde sahne alacak. De Jong, Tolga Ciğerci'nin sarı kart cezalısı olması nedeniyle orta alanda Selçuk İnan'ın partneri olacak. Tecrübeli futbolcu böylece Galatasaray formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de sahaya çıkacak.

BU AKŞAM TRİBÜNLER YİNE DOLACAK
Son maçlarda takıma çok büyük bir desten veren Galatasaraylı taraftarlar, Başakşehir maçında da Arena'yı dolduracak. Şu ana kadar 20 bine yakın biletin satıldığı, kombinelerle birlikte 40 bine yakın taraftarın maça geleceği öğrenildi. Taraftarların bu sezonun seyirci rekorunu kırmayı hedeflediği ifade ediliyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar