Ve sahne De Jong’un!

Sezon başında ABD takımı LA Galaxy'den büyük umutlarla transfer edilen Nigel de Jong şu ana kadar hem sakatlığı hem de Tolga- Selçuk ikilisinin performansı nedeniyle çok az forma şansı buldu.



SELÇUK'UN YENİ PARTNERİ

Fakat Hollandalı yıldız bu akşam Başakşehir önünde sahne alacak. De Jong, Tolga Ciğerci'nin sarı kart cezalısı olması nedeniyle orta alanda Selçuk İnan'ın partneri olacak. Tecrübeli futbolcu böylece Galatasaray formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçında 11'de sahaya çıkacak.

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BU AKŞAM TRİBÜNLER YİNE DOLACAK

Son maçlarda takıma çok büyük bir desten veren Galatasaraylı taraftarlar, Başakşehir maçında da Arena'yı dolduracak. Şu ana kadar 20 bine yakın biletin satıldığı, kombinelerle birlikte 40 bine yakın taraftarın maça geleceği öğrenildi. Taraftarların bu sezonun seyirci rekorunu kırmayı hedeflediği ifade ediliyor.