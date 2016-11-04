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Ukrayna’da Fener güldü!

45 dakika 10 kişi oynayan deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Bu skor en çok Kanarya’ya yaradı

Ukrayna’da Fener güldü!
A Grubu'ndaki diğer maçta Feyenoord deplasmanda Zorya Luhansk ile 1-1 berabere kaldı. 15'te Jorgensen ile öne geçen Hollanda ekibi 44. dakikada Eric Botteghin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Zorya aynı dakikada Forster'in golüyle beraberliği sağladı. İkinci yarıda 10 kişi oynayan Feyenoord iyi savunma yaparak 1 puanı aldı.
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