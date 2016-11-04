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’a yeni sözleşme

Beşiktaş Yönetimi yıldız oyuncuya devre arasında yeni sözleşme yapmayı planlıyor.

Tolgay Arslan’a yeni sözleşme
Tolgay ile 27 Ocak 2014'te 3.5+1 senelik anlaşma imzalayan Beşiktaş yönetimi, genç oyuncunun sözleşmesini uzatma kararı aldı. Tolgay Arslan'ın gösterdiği per- formans ve Avrupa'nın dev takımlarının dikkatini çekmesi Beşiktaş yönetimi yıldız isme yeni sözleşme önerecek.
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