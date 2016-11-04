Taraftarımızın desteği bize zaferi getirdi

F.Bahçe Teknik Direktörü Advocaat karşılaşmadan sonra takıma ve taraftarlara övgüler yağdırdı. Hollandalı hoca, "Taraftarlar harikaydı. Onlar hep bu şekilde arkamızda olurlarsa bizim için itici bir güç olurlar. Onların desteğiyle M. United'i bile yeniyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz" diye konuştu.



FARK OLABİLİRDİ

Haklı bir galibiyet aldıklarını ifade eden Advocaat, "Çok çalıştık. Daha farklı kazanabilirdik. Çok iyi bir performans gösterdik" ifadesini kullandı.



​F.BAHÇE BU KEZ YALNIZ KALMADI

F.Bahçe'nin M.United ile oynadığı maça Sarı-Lacivertli taraftarlar çok büyük ilgi gösterdi. Kardemir Karabük maçında alınan skor ve oynanan futbol nedeniyle 40 bine yakın taraftar takıma destek verdi. Fenerbahçe dünkü karşılaşmadan önce en fazla taraftarı 19 bin kişiyle Kadıköy'deki Feyenoord maçında bulmuştu. Fenerbahçe taraftarları atılan gollerden sonra çok büyük bir sevinç yaşarken karşılaşma sonrasında takımlarını alkışlarla uğurladılar.



KUPA 2'DE 100'ÜNCÜ MAÇ

Fener UEFA Kupası'nda 100. maçını M.United ile oynadı. Sarı-Lacivertliler 1971-1972 sezonunda düzenlenen ilk organizasyondan bu yana 99. maçına çıkmıştı. F.Bahçe 100. maçına çıkarken aynı zamanda 50. iç saha maçını oynadı.