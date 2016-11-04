  1. F.Bahçe maçında hedef galibiyet
  2. Ve sahne De Jong’un!

Saygı duyuyoruz ama üç puanı alacağız

, “Başakşehir’e saygımız büyük ama kazanan biz olacağız” dedi

Saygı duyuyoruz ama üç puanı alacağız
Cimbom'un bu akşam en büyük gol silahlarından birisi Lukas Podolski olacak. Alman yıldız zorlu maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı.

EVİMİZDE KAZANMAK İSTİYORUZ
Başakşehir'in bu sezon büyük saygı duyulacak bir performans gösterdiğini söyleyen Alman yıldız, "Fakat evimizde, taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. 3 bizim olacak" diye konuşu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar