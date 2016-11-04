Saygı duyuyoruz ama üç puanı alacağız

Cimbom'un bu akşam en büyük gol silahlarından birisi Lukas Podolski olacak. Alman yıldız zorlu maç öncesi iddialı açıklamalar yaptı.



EVİMİZDE KAZANMAK İSTİYORUZ

Başakşehir'in bu sezon büyük saygı duyulacak bir performans gösterdiğini söyleyen Alman yıldız, "Fakat evimizde, taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. 3 bizim olacak" diye konuşu.