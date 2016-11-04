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Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış gibi oynadılar

M.United Teknik Direktörü , “Fenerbahçe sanki Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış gibi oynadı” dedi

Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış gibi oynadılar
Manchester United Teknik Direktörü karşılaşmadan sonra Fenerbahçe'ye övgüler yağdırdı. Sarı-Lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış gibi oynadığını söyleyen Portekizli hoca, " Kaybetmeyi hak ettik. F.Bahçe haklı bir galibiyet aldı. Duygusal olarak inançlıydılar. Bu akşam her şeylerini verdiler. Pogba'nın sakatlığı bizi etkiledi" ifadesini kullandı.
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