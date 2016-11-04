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’da yapan hapse girecek!

Rusya’da doping yapan hapse girecek!
Rusya kullanan sporculara cezai sorumluluk getiren yasa tasarısını kabul etti. Yeni yasaya göre, Rusya'da doping kullanan sporcular, işledikleri suçun ağırlığına göre 1 milyon rubleye (yaklaşık 49 bin lira) varan para ve hapis cezasına çarptırılabilecek.
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