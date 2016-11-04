Osmanlı destanı

UEFA Avrupa Ligi'nde bir destan da Osmanlıspor'dan geldi. Başkent ekibi güçlü İspanyol ekibi Villarreal'i deplasmanda 2-1 yenerek zirveye çıktı. Puanını 7'ye çıkararak ikinci tur yolunda dev bir adım atan Başkent ekibi, Villarreal'e evinde 7 yıl sonra Avrupa yenilgisi tattırdı. 8. dakikada Pierre Webo'nun golüyle öne geçen Osmanlı, 48. dakikada Rodrigo Hernandez Cascante'nin golüne engel olamadı. Fakat 75.dakikada sahne alan Rumen forvet Raul Rusescu attığı golle skoru 2-1 yaptı. Temsilcimiz bu skoru koruyup 3 puanı aldı. Gruptaki diğer maçta Zurich ile Steaua Bükreş İsviçre'de 0-0 berabere kaldı.