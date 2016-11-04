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Öncelikli amacımız ligde kalmak

Karabükspor’un hocası Igor Tudor “Ligde kalırsak başarılı oluruz” dedi

Öncelikli amacımız ligde kalmak
Kardemir Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor, öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi. Hırvat hoca, "Elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Bunu başardığımız sürece her şey yolunda gidiyor demektir. Şu anda iyi durumdayız. Bursaspor'un yetenekli oyuncuları var. Bazı özel oyuncularına bazı özel önlemler almak gerekiyor. Ama bizim ne yaptığımız daha önemli" dedi.
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