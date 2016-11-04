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’e Fiorentina talip

Nuri Şahin’e Fiorentina talip
Dortmund'da forma şansı bulmakta zorlanan Nuri Şahin'e İtalya'nın köklü kulübü Fiorentina'nın talip olduğu belirtildi. 28 yaşındaki oyuncu için şu ana kadar en ciddi teklifin İtalyan kulübü tarafından yapıldığı ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.
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