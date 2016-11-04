MosMourinho

Fener’i küçümser bir hava içinde maça çıkan Mourinho’nun Sow ve Lens’in gollerinden sonra yüzü mosmor oldu! Mourinho R.Madrid'in başında iken G.Saray'a 3-2 yenilmişti... Chelsea'yi çalıştırırken de G.Saray, İngiliz takımıyla 1-1 berabere kalmıştı
Fenerbahçe ManchesterUnited'ı 2-1 devirerektarihi bir başarıya imzaattı. Sarı-Lacivertli takım aldığıbu galibiyetle grubunda iddiasınıartırırken İngiliz takımının dünyacaünlü hocası Mourinho yenengollerden sonra çöktü kaldı. İlkmaçta elde ettikleri 4-1'lik galibiyetinsarhoşluğuyla, "Nasıl olsa bumaçı da kazanırız" havasını taşıyanJose Mourinho henüz 2. dakikadaneye uğradığını şaşırdı.Sow'un jeneriklere geçecek golüyledaha oyunun başında yıkılanPortekizli hoca büyük bir moralbozukluğu yaşadı. Golden sonradefansına tepki gösteren Mourinho'nunsinirli hareketleri gözdenkaçmadı.F.Bahçe'nin oynadığı futbolgeçen her dakikada Mourinho'nunyüzünün asılmasına yol açtı.
LENS'İN 2. GOLÜ TÜM HAYALLERİNİ BİTİRDİ Soyunma odasına 1-0'lık yenilginin şoku ve üzüntüsüyle giden Portekizli teknik adam 2. yarı maçın sonucunu değiştirmek için hamlelere hazırlanırken 59. dakikada Lens'in serbest vuruşuyla gelen 2. gol Mourinho'nun umutlarını iyice söndürdü. Mourinho artık kaderine razı bir teknik adam görüntüsü verdi. Mourinho Real Madrid'in başındayken G.Saray önünde 3-2'lik bir yenilgi almıştı. Portekizli hoca Chelsea'nin başındayken de yine G.Saray ile 1-1 berabere kalarak darbe yemişti.
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