  1. Taraftarımızın desteği bize zaferi getirdi
  2. Şampiyonlar Ligi finaline çıkmış gibi oynadılar

Mos

Fener’i küçümser bir hava içinde maça çıkan ’nun Sow ve Lens’in gollerinden sonra yüzü mosmor oldu! Mourinho R.Madrid'in başında iken G.Saray'a 3-2 yenilmişti... Chelsea'yi çalıştırırken de G.Saray, İngiliz takımıyla 1-1 berabere kalmıştı

MosMourinho
Fenerbahçe Manchester United'ı 2-1 devirerek tarihi bir başarıya imza attı. Sarı-Lacivertli takım aldığı bu galibiyetle grubunda iddiasını artırırken İngiliz takımının dünyaca ünlü hocası Mourinho yenen gollerden sonra çöktü kaldı. İlk maçta elde ettikleri 4-1'lik galibiyetin sarhoşluğuyla, "Nasıl olsa bu maçı da kazanırız" havasını taşıyan Jose Mourinho henüz 2. dakikada neye uğradığını şaşırdı. Sow'un jeneriklere geçecek golüyle daha oyunun başında yıkılan Portekizli hoca büyük bir moral bozukluğu yaşadı. Golden sonra defansına tepki gösteren Mourinho'nun sinirli hareketleri gözden kaçmadı.F.Bahçe'nin oynadığı futbol geçen her dakikada 'nun yüzünün asılmasına yol açtı.

LENS'İN 2. GOLÜ TÜM HAYALLERİNİ BİTİRDİ
Soyunma odasına 1-0'lık yenilginin şoku ve üzüntüsüyle giden Portekizli teknik adam 2. yarı maçın sonucunu değiştirmek için hamlelere hazırlanırken 59. dakikada Lens'in serbest vuruşuyla gelen 2. gol Mourinho'nun umutlarını iyice söndürdü. Mourinho artık kaderine razı bir teknik adam görüntüsü verdi. Mourinho Real Madrid'in başındayken G.Saray önünde 3-2'lik bir yenilgi almıştı. Portekizli hoca Chelsea'nin başındayken de yine G.Saray ile 1-1 berabere kalarak darbe yemişti.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar