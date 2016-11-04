Güneş’i sıkıntı bastı

Beşiktaş Teknik DirektörüŞenol Güneş,Trabzonspor maçı öncesiendişeli. Şampiyonlar Ligi'ndeNapoli ile oynadıkları maçın yorgunluğununyanı sıra oyuncularınıbu maça konsantre edememe korkusuyaşayan tecrübeli hoca ciddibir kaygı duyuyor. Caner, Talisca,Necip'in sakatlık, Tosic'in decezalı olması nedeniyle bu maçtaoynamayacak olması da başarılıhocayı düşündürüyor. Trabzonspor'unbaşında Ersun Yanal gibitecrübeli bir hocanın bulunmasıda Güneş'i sıkıntıya sokan birbaşka etken olarak gösteriliyor.Trabzonspor'un 2 hafta önceGalatasaray'ı yenerek ilk mağlubiyetitattırması nedeniyle Güneşbu maçı en ciddi maçlar kategorisinealdığı gelen bilgiler arasında.
EN AKILLI HAMLELERİ YAPMAK İSTİYOR Ersun Yanal'ın derbi maçlardaki başarısını iyi bilen ŞenolGüneş, tecrübeli hocanın kendilerine karşı tüm kozları oynayacağını bildiği için bu karşılaşmada en akıllı hamleleri yapmayı hedefliyor. Trabzonspor'un son haftalarda belirgin bir yükselişe geçtiğini iyi bilen Şenol Güneş, Napoli maçı sonrası oynanacak ilk lig maçına oyuncularını konsantre etmek için çaba harcıyor.
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