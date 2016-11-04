  1. Tolgay Arslan’a yeni sözleşme
  2. Yanal bir ilk peşinde!

Güneş’i sıkıntı bastı

Tecrübeli hoca, Şampiyonlar Ligi sonrasındaki ilk maçtan çekiniyor. Sakatlıklar ve Ersun Yanal’ın derbilerdeki başarısı da ’i düşündürüyor

Güneş’i sıkıntı bastı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor maçı öncesi endişeli. Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile oynadıkları maçın yorgunluğunun yanı sıra oyuncularını bu maça konsantre edememe korkusu yaşayan tecrübeli hoca ciddi bir kaygı duyuyor. Caner, Talisca, Necip'in sakatlık, Tosic'in de cezalı olması nedeniyle bu maçta oynamayacak olması da başarılı hocayı düşündürüyor. Trabzonspor'un başında Ersun Yanal gibi tecrübeli bir hocanın bulunması da Güneş'i sıkıntıya sokan bir başka etken olarak gösteriliyor. Trabzonspor'un 2 hafta önce Galatasaray'ı yenerek ilk mağlubiyeti tattırması nedeniyle Güneş bu maçı en ciddi maçlar kategorisine aldığı gelen bilgiler arasında.

EN AKILLI HAMLELERİ YAPMAK İSTİYOR
Ersun Yanal'ın derbi maçlardaki başarısını iyi bilen Şenol Güneş, tecrübeli hocanın kendilerine karşı tüm kozları oynayacağını bildiği için bu karşılaşmada en akıllı hamleleri yapmayı hedefliyor. Trabzonspor'un son haftalarda belirgin bir yükselişe geçtiğini iyi bilen , Napoli maçı sonrası oynanacak ilk lig maçına oyuncularını konsantre etmek için çaba harcıyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar