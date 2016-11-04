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Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 10. hafta maçında sahasında 'i ağırlıyor.

Galatasarayın ilk 11i belli oldu
Türk Telekom Arena'da oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Sahasındaki son lig maçında Trabzonspor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Adana'da 1-0'lık skorla 3 puana ulaşarak moral bulmuştu. Ligde 20 puanla üçüncü durumda yer alan , henüz yenilgi yüzü görmeyen ve 23 puanla ligin zirvesinde yer alan rakibini taraftarının da desteğiyle mağlup etmeyi hedefliyor.

STAT: TT Arena
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20.00
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Hakan, Semih, Carole, De Jong, Selçuk, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: J.O. Riekerink
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Yalçın, Bekir, Eren, Mahmut, Emre, Mossoro, Visca, Cengiz, Mehmet Batdal
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
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  • 04 Kasım 2016, Cuma 19:07
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