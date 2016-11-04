STAT: TT Arena
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20.00
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Hakan, Semih, Carole, De Jong, Selçuk, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: J.O. Riekerink
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Uğur, Yalçın, Bekir, Eren, Mahmut, Emre, Mossoro, Visca, Cengiz, Mehmet Batdal
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
Galatasaray - Medipol Başakşehir
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 10. hafta maçında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor.
STAT: TT Arena
Etiketler: Galatasaray , Medipol Başakşehir
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