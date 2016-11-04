Ersan İlyasova’nın çabası yetmedi

NBA'da Ersan İlyasova'nın yeni takımı Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets'e 109- 93'lük skorla yenildi. Ersan İlyasova yeni takımında ilk kez maça çıkarken 14 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle oynadı.



23 DAKİKA SAHADA KALDI

23 dakika sahada kalan Ersan İlyasova 6'da 2 üçlük isabeti, 12'de 5 saha içi isabeti ile oynarken başarılı bir performans gösterdi.