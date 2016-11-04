Derbi maçı Kalkavan’ın

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yarın Vodafone Arena'da oynayacağı maçı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan, kariyerinde 16 kez Beşiktaş'ın karşılaşmasını yönetti. Siyah Beyazlılar, bu karşılaşmalardan 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Beşiktaş, 16 karşılaşmada 28 sarı ve 2 kırmızı kart görürken rakip takımlar ise 43 sarı kart gördü.