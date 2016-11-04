Braga’ya mağlup olan Konya işi zora soktu

UEFA Avrupa Ligi’nde Konyaspor 4. maçında Braga önünde Rangelov'la öne geçti. Ancak üstünlüğünü koruyamayarak 3 golle sahadan yenik ayrıldı. Portekiz ekibinde Mauro, Konyaspor’da da Skubic kırmızı kart gördü.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçına çıkan Konyaspor, Portekiz'de Braga'ya 3-1 mağlup olarak gruptan çıkma şansını ince ihtimallere bıraktı. Rakibi önünde maça hızlı başlayan temsilcimiz 30. dakikada Rangelov'un golüyle 1-0 üstünlük sağladı.
SHAKHTAR 5-3 GALİP
Braga 34'te skora 1-1'lik denge getirdi. Mauro 38'da oyundan atılınca Braga 10 kişi kaldı. Braga buna rağmen Eduardo ve Horta'nın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Konyaspor bu sonuçla grubunda 1 puanda kalırken iddiasını iyice zayıflattı. Gruptaki diğer karşılaşmada Shakhtar Donetsk deplasmanda Gent'i 5-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
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