Bizim transfer sorunumuz yok

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Takvim'e açıklamalarda bulundu. Bülbüloğlu, devre arasındaki muhtemel transferlerle ilgili UEFA nezdinde her hangi bir sorun yaşamayacaklarını belirterek, "UEFA bize gelirlerimizin yüzde 60'ı kadar futbolcu giderleri için harcama bütçesi vermişti. Biz gelirlerimizi 100 milyon TL'den 140 Milyon TL'ye çıkardığımız için bunun yine yüzde 60'lık bölümünü kullanabiliriz. Yapılacak transferler nedeniyle UEFA ile ilgili bir sorunumuz olmayacak. Ayrıca devre arasında transfer yapmak için oyuncu göndermek zorunda değiliz" dedi.
KAZANMAK İSTİYORUZ TFF lisanslarında hiçbir kısıtlamaları olmadığını söyleyen Bülbüloğlu, "Yaklaşık 540 milyon TL'lik borcu 4 yıl içerisinde sürdürülebilir seviyeye çekmek için projeler hazırladık. Borcu, 4 yıl içerisinde sürdürülebilir seviyeye indireceğimizin sözünü UEFA'ya verdik" dedi. Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın bir çok anlamda önemli olduğunu da belirten Bülbüloğlu, "Beşiktaş çok güçlü bir rakip. Biz kazanmak için gideceğiz. Dostluk ve güzelliklerle dolu bir maç olmasını istiyoruz" diye konuştu.
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