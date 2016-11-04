  1. Yanal bir ilk peşinde!
  2. Moussa Sow'un golü rekor kırdı!

Bizim transfer sorunumuz yok

Başkan Yardımcısı yapılacak transferler nedeniyle UEFA ile ilgili hiçbir sorun yaşamayacaklarının garantisini verdi.

Bizim transfer sorunumuz yok
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Takvim'e açıklamalarda bulundu. Bülbüloğlu, devre arasındaki muhtemel transferlerle ilgili UEFA nezdinde her hangi bir sorun yaşamayacaklarını belirterek, "UEFA bize gelirlerimizin yüzde 60'ı kadar futbolcu giderleri için harcama bütçesi vermişti. Biz gelirlerimizi 100 milyon TL'den 140 Milyon TL'ye çıkardığımız için bunun yine yüzde 60'lık bölümünü kullanabiliriz. Yapılacak transferler nedeniyle UEFA ile ilgili bir sorunumuz olmayacak. Ayrıca devre arasında transfer yapmak için oyuncu göndermek zorunda değiliz" dedi.

KAZANMAK İSTİYORUZ
TFF lisanslarında hiçbir kısıtlamaları olmadığını söyleyen Bülbüloğlu, "Yaklaşık 540 milyon TL'lik borcu 4 yıl içerisinde sürdürülebilir seviyeye çekmek için projeler hazırladık. Borcu, 4 yıl içerisinde sürdürülebilir seviyeye indireceğimizin sözünü UEFA'ya verdik" dedi. Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın bir çok anlamda önemli olduğunu da belirten Bülbüloğlu, "Beşiktaş çok güçlü bir rakip. Biz kazanmak için gideceğiz. Dostluk ve güzelliklerle dolu bir maç olmasını istiyoruz" diye konuştu.


YUNUS EMRE SEL
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar