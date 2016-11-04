Arena’da sert düello

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birisi bu akşam Türk Telekom Arena'da oynanacak... Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Galatasaray, sezonun flaş takımı ve lig lideri Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ali Palabıyık'ın yöneteceği zorlu maç saat 20.00'de başlayacak.



TEK EKSİK SIGTHORSSON

Galatasaray'da sakatlığı düzelen Sneijder ile hastalığı geçen Selçuk bu akşam takımdaki yerini alacak. Hakan Balta da forma giyecek duruma geldi. Sarı-Kırmızılılar'da sadece sakatlığı bulunan Kolbein Sigthorsson forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise sarı kart cezalısı olan Rumen stoper Epureanu oynayamayacak.



HEDEF MUTLAK GALİBİYET

Zorlu maç öncesi rakibinin 3 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet... Bu sezon deplasmandaki 4 maçını da kazanan ve hiç gol yemeyen Başakşehir de en kötü beraberlik hedefliyor.



GALATASARAY: 9 BAŞAKŞEHİR: 3

Galatasaray ile lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugün 17. kez karşı karşıya gelecek. geride kalan 16 maçtan 9'unu Galatasaray, 3'ünü Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı. Evinde rakibine karşı 8 maçta da yenilmeyen Cimbom'un 30 golüne, Başakşehir golle cevap verdi.