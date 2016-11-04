Arena’da sert düello

Spor Toto Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birisi bu akşam TürkTelekom Arena'da oynanacak... Şampiyonluğun en güçlü adaylarından Galatasaray, sezonun flaş takımı ve lig lideri Medipol Başakşehir'i konuk edecek. AliPalabıyık'ın yöneteceği zorlu maç saat 20.00'de başlayacak.
TEK EKSİK SIGTHORSSON Galatasaray'da sakatlığı düzelen Sneijderile hastalığı geçen Selçuk bu akşamtakımdaki yerini alacak. Hakan Balta daforma giyecek duruma geldi. Sarı-Kırmızılılar'dasadece sakatlığı bulunan KolbeinSigthorsson forma giyemeyecek. Başakşehir'deise sarı kart cezalısı olan Rumenstoper Epureanu oynayamayacak.
HEDEF MUTLAK GALİBİYET
Zorlu maç öncesi rakibinin 3 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet... Bu sezon deplasmandaki 4 maçını da kazanan ve hiç gol yemeyen Başakşehir de en kötü beraberlik hedefliyor.
GALATASARAY: 9BAŞAKŞEHİR: 3 Galatasaray ile lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugün 17. kez karşı karşıya gelecek. geride kalan 16 maçtan 9'unu Galatasaray, 3'ünü MedipolBaşakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı. Evinde rakibine karşı 8 maçta da yenilmeyen Cimbom'un 30 golüne, Başakşehir golle cevap verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.