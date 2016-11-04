A.Efes&D.Doğuş zorlu sınavda

EURO Lig'de bugün Anadolu Efes ve D.Doğuş gruplarında 5. maçlarına çıkacak. A.Efes saat 20.45'te Panathinaikos ile karşılaşacak. A.Efes ligde 13. sırada bulunuyor.



DOĞUŞ GALİBİYET İSTİYOR

D.Doğuş ile deplasmanda Zalgiris ile saat 20.00'de karşılaşacak. Doğuş ligde 7. sırada.