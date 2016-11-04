20 günlük kader virajı

Buakşam TT Arena'da Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray çok kritik bir viraja girdi... Sarı-Kırmızılılar, Arena'da lider Başakşehir'i konuk ettikten sonra lige milli maç arası verilecek. Cimbom 20 Kasım'da ise sezonun en zorlu maçında Fenerbahçe ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Sarı-Kırmızılılar'ın sıkıntılı maratonu bununla da sınırlı kalmayacak. Galatasaray derbiden 1 hafta sonra ise sahasında ligin en dişli takımlarından Bursaspor'u konuk edecek. Cimbom'un bu 3 maçtan alacağı skorlar belki de sezonun kaderini etkileyecek. Sürekli tartışma konusu olan Jan Riekerink'in de 3 haftada nasıl bir performans çizeceği merakla bekleniyor.
İYİ SKORLAR MORAL VE GÜVEN DEMEK G.Saray üst üste alacağı kötü skorlarla kendisini bir arda şampiyonluk yarışının çok gerisinde bulabilir... Fakat alınacak 3 galibiyet hem Sarı-Kırmızılı takıma büyük bir özgüven ve moral verecek hem de Riekerink büyük bir güven kazanacak. Galatasaray yönetimi de kritik 3 hafta öncesi takımla çok daha yakından ilgileniyor. Başkan Dursun Özbek sürekli Florya'yı ziyaret ediyor.
KADRODA TEK FARKWESLEY SNEIJDER Galatasaray dün akşam yaptığı idmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı... Teknik direktör Riekerink'in sahaya süreceği 11'i belirlediği öğrenildi. Hollandalı hocanın Adanaspor maçının 11'inde sadece 1 değişiklik yapması bekleniyor. Riekerink, kadro dışı bıraktığı Yasin Öztekin'in yerine sakatlığı geçen Sneijder'e görev vermeyi planlıyor. Bunun dışında kadroda bir değişiklik beklenmiyor.
SEMİH FORMAYI KAPTI Hakan Balta sakatlığı tamamen geçmesine rağmen bu akşam yedek soyunacak. Teknik direktör Riekerink iki haftadır Hakan'ın yerine oynayan ve performansı alkış alan Semih Kaya'yı tercih edecek. Serdar da birkez daha kulübede oturacak. Semih'in özellikle Adanaspor maçındaki futbolu beğeni toplamıştı.
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