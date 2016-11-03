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Yasin’in durumuna önümüzdeki hafta yeniden bakacağız

Yasin’in durumuna önümüzdeki hafta yeniden bakacağız
Teknik direktör Riekerink basının karşısına çıktı... Kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'le ilgili konuşan Hollandalı hoca, "Yasin'e bir maçlık ceza verdik. Başakşehir maçından sonra tekrar durumunu değerlendireceğiz" dedi. Riekerink, Başakşehir maçıyla ilgili olarak ise, "Çok ciddi bir rakip. 6 ayda kurulmuş bir takım değil. Ne olursa olsun, hedefimiz belli; galip gelmek" yorumunu yaptı.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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