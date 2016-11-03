Trabzon’dan transfere 10 milyon Euro

Devre arasında transfer hamleleri yapacak Trabzonspor'da bütçe belirlendi. Yönetimin elden çıkaracağı oyuncuların dışında transfere 10 milyon Euro ayıracağı bildirildi. Savunmanın sağına, stopere, orta sahaya, sağ açık ve hücum hattına transfer isteyen Ersun Yanal ile yönetimin önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağı öğrenildi. Bordo-Mavili takımın öncelikli hedefi ise Spartak Moskova forması giyen stoper Serdar Taşçı... Bu transfer için şartlar zorlanacak. Scout ekibi Hollanda ve Güney Amerika'dan futbolcu araştırıyor.