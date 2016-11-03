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Trabzon’dan transfere 10 milyon Euro

Bordo-Mavili yönetimin devre arasında transfere 10 milyon Euro ayıracağı öğrenildi. En az 3 transfer yapılacak. Öncelikli hedef Spartak Moskova forması giyen stoper Serdar Taşçı...

Trabzon’dan transfere 10 milyon Euro
Devre arasında transfer hamleleri yapacak Trabzonspor'da bütçe belirlendi. Yönetimin elden çıkaracağı oyuncuların dışında transfere 10 milyon Euro ayıracağı bildirildi. Savunmanın sağına, stopere, orta sahaya, sağ açık ve hücum hattına transfer isteyen Ersun Yanal ile yönetimin önümüzdeki günlerde bir toplantı yapacağı öğrenildi. Bordo-Mavili takımın öncelikli hedefi ise Spartak Moskova forması giyen stoper Serdar Taşçı... Bu transfer için şartlar zorlanacak. Scout ekibi Hollanda ve Güney Amerika'dan futbolcu araştırıyor.
  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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