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TFF’den TBF’ye transfer

TFF’den TBF’ye transfer
TFF Tahkim Kurulu eski başkanı Av., Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki basketbol federasyonunun baş hukuk müşaviri oldu. Aynı dönemde TFF Tahkim Kurulu üyeliği yapan Av.Can Yalçınkaya da basketbol federasyonu disiplin kurulu başkanlığına getirildi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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