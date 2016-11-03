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Soyunma odasına Messi baskını

Barça’nın M.City’ye 3-1 yenildiği maçtan sonra Messi’nin M.City’nin soyunma odasını bastığı ortaya çıktı

Soyunma odasına Messi baskını
Lıonel Messi'nin Barcelona'nın 3-1 mağlup olduğu maçın ardından evsahibi ekip M.City'nin soyunma odasının kapısına dayandığı ortaya çıktı. Messi'nin, "Aptal, aptal çıksana dışarı" diye kapıyı yumrukladığı ve Agüero'nun ortalığı sakinleştirdiği belirtildi.

MESSI GERÇEKTEN KÖTÜYDÜ
Agüero olayı doğrularken, "İnsanlar kaybedince mutsuz oluyor. Messi'yi gördüm, gerçekten kötüydü. İlk başta bana söylüyor sandım. Sonra maç dışında şeylerden konuştuk ve siniri geçti" ifadesini kullandı.
  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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