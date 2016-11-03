Soyunma odasına Messi baskını

Lıonel Messi'nin Barcelona'nın 3-1 mağlup olduğu maçın ardından evsahibi ekip M.City'nin soyunma odasının kapısına dayandığı ortaya çıktı. Messi'nin, "Aptal, aptal çıksana dışarı" diye kapıyı yumrukladığı ve Agüero'nun ortalığı sakinleştirdiği belirtildi.



MESSI GERÇEKTEN KÖTÜYDÜ

Agüero olayı doğrularken, "İnsanlar kaybedince mutsuz oluyor. Messi'yi gördüm, gerçekten kötüydü. İlk başta bana söylüyor sandım. Sonra maç dışında şeylerden konuştuk ve siniri geçti" ifadesini kullandı.