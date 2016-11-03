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Sino idmanda şov yaptı!

Sino idmanda şov yaptı!
Yarın Arena'da lider Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor.

HERKESİ GÜLDÜRDÜ
Dünkü çalışmada adeta Sneijder rüzgarı esti. Son haftaların tartışılan ismi olan Hollandalı yıldız hem hırsı hem de neşesi ile dikkat çekti. Sneijder'in Bruma ile şakalaşması tüm futbolcuları güldürdü.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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