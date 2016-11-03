Osmanlıspor İspanya’da puan için sahada

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda4 puanla üçüncülükte bulunanOsmanlıspor, İspanya'daVillarreal deplasmanına çıkacak.El Madrigal Stadı'nın ev sahipliğiyapacağı maç, TSİ 23.05'te oynanacak.Sahasında oynadığı maçtaVillarreal ile 2-0 öne geçmesinerağmen 2-2 berabere kalarak 1puana razı olan Osmanlıspor, deplasmandakibu zorla maçtan puançıkartırsa son 2 maç için umutlanacak.Kazanırsa önemli bir avantajınsahibi olacak. Çok önemli birmaça çıkacaklarını söyleyen OsmanlısporTeknik Direktörü MustafaReşit Akçay, "La Liga'nın iyitakımlarından biri. İlk maçtan derslerçıkardık. Mücadelemizi sahayayansıtırsak mutlu döneriz" dedi.
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