Osmanlıspor İspanya’da puan için sahada

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda 4 puanla üçüncülükte bulunan Osmanlıspor, İspanya'da Villarreal deplasmanına çıkacak. El Madrigal Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 23.05'te oynanacak. Sahasında oynadığı maçta Villarreal ile 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 berabere kalarak 1 puana razı olan Osmanlıspor, deplasmandaki bu zorla maçtan puan çıkartırsa son 2 maç için umutlanacak. Kazanırsa önemli bir avantajın sahibi olacak. Çok önemli bir maça çıkacaklarını söyleyen Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "La Liga'nın iyi takımlarından biri. İlk maçtan dersler çıkardık. Mücadelemizi sahaya yansıtırsak mutlu döneriz" dedi.