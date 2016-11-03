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tarih yazdı

UEFA Avrupa Ligi L Grubu 4. maçında temsilcimiz İspanya'da Villarreal'i 2-1 yendi ve tarih yazdı.

Osmanlıspor tarih yazdı

Ankara'daki maçta ikinci yarıda galibiyeti elinden kaçıran bu kez buna izin vermedi ve Villarreal'i evinde 2-1'le geçti ve L Grubu'nda 7 puanla liderliğe yükseldi.

İlk yarıyı Pierre Webo'nun 8. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Osmanlıspor ikinci yarının başında kalesini gole kapatamadı ve 48. dakikada Rodrigo Hernandez Villarreal'e beraberliği getirdi.

Maçta son sözü Raul Rusescu söyledi ve 75. dakikada attığı golle Osmanlıspor'a İspanya deplasmanında 3 puanı ve liderliği getirdi.

Grubun bir diğer maçında Zürih evinde Steaua Bükreş ile 0-0 berabere kaldı.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 01:01
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