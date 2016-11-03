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Obama’ya avans vereceğim!

’nda golf oynayan Bakan Çavuşoğlu, “Obama burada benimle oynarsa kendisine avans vereceğim” dedi.

Obama’ya avans vereceğim!
Dün başlayan Turkish Airlines Open 2016 Golf Turnuvası'nın basın toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı sonrası bugün ikinci günü oynanan, 1 profesyonel ve 4 amatör golfçüden oluşan takımların yarıştığı Turkish Airlines Open Pro- Am Golf Turnuvası'nda golf oynadı.

BİRÇOK LİDER OYNADI
Bakan Çavuşoğlu, İngiliz eski futbolcu David Platt, profesyonel golfçü Danny Willet ve dün sona eren Turkish Airlines World Golf Cup 2016'nın şampiyonu ABD'li Thomas Buckley ile birlikte golf oynadı. Birçok liderin burada golf oynadığını belirten Çavuşoğlu, ABD Başkanı Barack Obama'nın oynayamadığını ifade etti. Çavuşoğlu, "Barack Obama başkanlık süresi bittiğinde Antalya'ya tekrar gelmeye karar verdi. Benimle burada oynarsa kendisine avans vereceğim" diye konuştu.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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