Obama’ya avans vereceğim!

Dün başlayan Turkish AirlinesOpen 2016 Golf Turnuvası'nınbasın toplantısına katılanDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,toplantı sonrası bugün ikincigünü oynanan, 1 profesyonel ve4 amatör golfçüden oluşan takımlarınyarıştığı Turkish AirlinesOpen Pro- Am Golf Turnuvası'ndagolf oynadı.
BİRÇOK LİDER OYNADI Bakan Çavuşoğlu, İngiliz eski futbolcu David Platt, profesyonel golfçü Danny Willet ve dün sona eren Turkish Airlines WorldGolf Cup 2016'nın şampiyonu ABD'li Thomas Buckley ile birlikte golf oynadı. Birçok liderin burada golf oynadığını belirten Çavuşoğlu,ABD Başkanı Barack Obama'nın oynayamadığını ifade etti. Çavuşoğlu, "Barack Obama başkanlık süresi bittiğinde Antalya'ya tekrar gelmeye karar verdi. Benimle burada oynarsa kendisine avans vereceğim" diye konuştu.
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