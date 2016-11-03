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Fenerbahçe'nin Manchester United'la oynadığı mücadelede Moussa Sow, harika bir gole imza attı. Sarı lacivertliler mücadelenin henüz 1. dakikasında İngiliz ekibi karşısında 1-0 öne geçti.
Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortaya müthiş bir röveşata vuruşu yapan Sow topu ağlara gönderdi. Bu golle öne geçen Fenerbahçe'de taraftarlar dakikalarca 'Musa' tezahüratlarında bulundu.
Moussa Sow'un bu muhteşem golü, sosyal medyada gecenin olayı oldu. Golden sonra sadece 15 dakika içinde bu olayla ilgili rekor sayıda 15 bin tweet atıldı.
- 03 Kasım 2016, Perşembe 21:57
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