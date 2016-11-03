Mourinho bile 11'ini bulamadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, M.United maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Advocaat, "İlk maçta 30 dakika oyunu kontrol etmeyi başardık. İyi bir taktikle sahadaydık. Bu diziliş değişik olsaydı o zaman M.United gibi yıldızlarla dolu bir takım bize cezayı kesebilirdi. Ancak daha sonra aleyhimize verilen iki penaltı bizi çok zor duruma soktu. Manchester United'ın ligde iyi gitmemesi iki yöne çekilebilir. 0-0 giderken karşımızda hırslı bir takım olacak. Ama onlar hala doğru 11'i bulmaya çalışıyorlar. Jose Mourinho gibi tecrübeli bir teknik adam başlarında olmasına rağmen hala takımı oturtamadılar ama bir gün mutlaka doğru yolu bulacaklar. Umarım bu bize karşı olmaz" dedi.



M.UNITED'A KARŞI HATA ŞANSIMIZ YOK

Advocaat sözlerine şöyle devam etti: İhtiyacımızın ne olduğunu maç maç göreceğiz. Pazar günü rakibimizin üzerimize gelmek zorunda olduğunu biliyorduk. Volkan Şen de Lens de işlerini tabii ki herkes gibi yapmalı... Volkan kendisini geriye yardım etme konusunda çok geliştirdi. Manchester United gibi bir takıma karşı hata yaparsanız, sizi hemen cezalandırırlar. M.United kalabalıklar önünde oynamaya alışıklar ama burada taraftarın çıkartacağı sesler United'ı daha zor duruma düşürebilir. Tabii ki taraftara da neler yapacağımızı bizim göstermemiz lazım.



ADVOCAAT'TAN AATIF GAFI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'ın başına unutkanlığı iş açtı! Hollandalı teknik adam sorulan Aatif Chahechouhe sorusuna "İdmana çıkmaması oynamayacağı anlamına gelmez" cevabını verince, tercüman Deniz Sarıtaş'tan "Aatif UEFA listesinde yok" uyarısı aldı. Kısa süreli bir şaşkınlık geçiren Hollandalı teknik adam tebessüm ederken, daha sonra "Elimizde Alper, Neustadter gibi alternatiflerimiz de var" diyerek konuyu geçiştirdi. Ama bu an basın toplantısının en hatırda kalan anı oldu! Hollandalı teknik adam danha sonra basın toplantısına kaldığı yerden devam etti.