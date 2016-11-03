Milliler 7 Kasım’da Antalya yolcusu

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Kosova maçının programı belli oldu. Kosova ile 12 Kasım Cumartesi günü karşılaşacak ay-yıldızlılar, 7 Kasım Pazartesi günü saat 17.00'de Antalya'ya seyahat edecek.



BELEK'TE KAMP YAPILACAK

Belek'te bulunan Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta kampa girecek A Milliler tüm antrenmanlarını da bu tesiste yapacak. Terim 11 Kasım Cuma günü bir futbolcuyla birlikte otelde bir basın toplantısı düzenleyecek.