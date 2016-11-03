Milliler 7 Kasım’da Antalya yolcusu

A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFADünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağıKosova maçının programı belli oldu. Kosovaile 12 Kasım Cumartesi günü karşılaşacakay-yıldızlılar, 7 Kasım Pazartesi günü saat17.00'de Antalya'ya seyahat edecek.
BELEK'TE KAMP YAPILACAK Belek'te bulunan Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta kampa girecek A Milliler tüm antrenmanlarını da bu tesiste yapacak. Terim 11 Kasım Cuma günü bir futbolcuyla birlikte otelde bir basın toplantısı düzenleyecek.
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