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Konya için bir ihtimal daha

, 23.05’te Braga’ya konuk oluyor

Konya için bir ihtimal daha
Atiker Konyaspor, 3 haftada elde ettiği bir puanla son sırada yer aldığı H Grubu'nda Portekiz'in Braga ekibine konuk olacak. TSİ 23.05'te başlayacak mücadeleye Municipal Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşma Tivibu 2'den yayınlanacak.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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