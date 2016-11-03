Konya için bir ihtimal daha

Atiker Konyaspor, 3 haftada elde ettiği bir puanla son sırada yer aldığı H Grubu'nda Portekiz'in Braga ekibine konuk olacak. TSİ 23.05'te başlayacak mücadeleye Municipal Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşma Tivibu 2'den yayınlanacak.