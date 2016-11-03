Kirli işleri ben yaparım

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Nigel de Jong dün basın toplantısında soruları yanıtladı. İşte tecrübeli futbolcunun önemli açıklamaları: "Kupa ve oyuna sonradan girdiğim iki lig maçım var. Taraftarımız önünde 11'de sahaya çıkabilirim. Kendimi hazır hissediyorum. Şu anda odaklandığım tek konu Başakşehir maçı."



FENERBAHÇE GERİ DÖNECEKTİR

"Lig uzun bir maraton. Başakşehir şu anda lider. Beşiktaş da önemli rakibimiz. Fenerbahçe ise büyük bir camia ve geri döneceklerdir. Futbolcu olarak analizim yapılsa defansif özelliklerim ön plana çıkar. Hep dikine oynamayı; bu şekilde topu arkadaşlarımla buluşturmayı seviyorum. Fenerbahçe derbisini biliyorum. Türkiye'nin en büyük, en önemli karşılaşması. Ama önce Başakşehir maçını kazanmalıyız."



MELO'NUN DA STİLİ BUYDU

"Saha içinde kirli işleri yapacak oyunculara da ihtiyaç var. Şampiyonluğa oynayan zirvedeki tüm takımlarda bu tip isimler olur. Ben böyleyim, Melo da bu tip bir oyuncuydu. Galatasaray formasını giydiğim sürece yüzde yüzümü sahaya yansıtacağım."



