Kartal’a Tosic’ten iyi haber geldi

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Napoli maçında sol bacak arka adalesinden sakatlanan Dusco Tosic'ten iyi haber geldi. Sırp futbolcunun ciddi bir sakatlığı olmadığı ve 1 haftalık tedavinin ardından çalışmalara başlayacağı bildirildi.
- 03 Kasım 2016, Perşembe
- Gazete
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