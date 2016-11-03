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Kartal’a Tosic’ten iyi haber geldi

Kartal’a Tosic’ten iyi haber geldi
Napoli maçında sol bacak arka adalesinden sakatlanan Dusco Tosic'ten iyi haber geldi. Sırp futbolcunun ciddi bir sakatlığı olmadığı ve 1 haftalık tedavinin ardından çalışmalara başlayacağı bildirildi.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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