Kadıköy’de tarihi gece!

İlk 3 maçında topladığı 4 puanla A Grubu'nda üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe, İngiltere'nin Manchester United takımını bu gece konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mazic yönetecek. Bir üst tura yükselmek için ilk 2'yi hedefleyen Fenerbahçe, evindeki bu maçı kazandığı taktirde önemli bir avantajın sahibi olacak.



OZAN TUFAN SAKAT

Sarı-Lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ozan Tufan forma giymeyecek. M.United ise yıldızlarını İstanbul'a getirmesine rağmen yedek ağırlıklı bir kadro ile maça çıkması ve İbrahimovic'in 2. yarıda forma giymesi bekleniyor. Bu gruptaki diğer maçta Hollanda temsilcisi Feyenoord, Zorya deplasmanında ter dökecek. Bu macın sonucu da F.Bahçe'yi yakından ilgilendiriyor.



KAZANIRSA AVANTAJ BÜYÜK

Fenerbahçe, M.United'ı evinde mağlup etmesi durumunda çok büyük bir avantajın sahibi olacak. Çünkü bir sonraki maçta M.United ile Feyenoord'un kapışması var. Fenerbahçe ise Zorya ile evinde, Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak.



İNGİLİZLER'E KARŞI İÇERDE ÜSTÜNLÜĞÜMÜZ VAR

Türk temsilcileri sahasında İngilizlere karşı galibiyet sayısında üstünlük kurmayı başardı. İngilizler, Türkiye deplasmanında 13 yenilgi alırken, 11 kez galip geldi. Türkiye'deki 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fener, son maçta evinde United'ı 3-0 yenmişti.