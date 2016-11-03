İtalyanlar Güneş’i Zeman’a benzetti

İtalyan gazetesi La Gazetta dello Sport, 6 puan verdiği Güneş'i Çizme'de 90 yıllarda Foggia mucizesine imza atan Çek hocaya benzetti ve "Güneş'in takımı dürüst bir oyun ortaya koydu" dedi. Gazete Güneş için, "Boğaz'ın (Zdenek) Zeman'ı. Tosic'in sakatlanmasından sonra ofans modunu değiştirdi. Takımı, dürüst bir oyun ortaya koydu" yorumunu yaptı.