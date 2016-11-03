Golleri attı hediyeyi verdi

Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin tartışılan ismi olan ve hakkında sürekli transfer spekülasyonları yapılan Robin van Persie son haftalarda büyük bir çıkış yakaladı. Attığı gollerle adeta yeniden doğan Hollandalı yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Van Persie ailesine hediye olarak iki yarış atı satın aldı.



BURADA ÇOK MUTLU

Yaşları oldukça küçük olan atların kısa sürede yarışlara katılacağı belirtiliyor. Yıldız futbolcunun ayrıca eşi Bouchra'yı da Türkçe kursuna gönderdiği ortaya çıktı. Her seferinde ailesiyle birlikte Türkiye'de yaşamaktan büyük mutlu olduğunu söyleyen Robin van Persie böylece "Bir yere gitmiyorum" mesajı da vermiş oldu.



KALMAYI SEÇTİ

33 yaşındaki Van Persie başta Çin'den olmak üzere birçok transfer teklifi almasına rağmen Fenerbahçe'de kalmayı tercih etmişti.