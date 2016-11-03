Kartal'ın genç forveti Ömer Şişmanoğlu, Beşiktaş'ın Kasım ayı Dergisi'nin kapağı oldu. Pozitifliğiyle, saygılı ve sevgili yaklaşımlarıyla "Efendi" denildiğinde ilk akla gelen futbolculardan biri olan Ömer Şişmanoğlu, ilginç açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta forma giymenin ayrıca- lık olduğunu ifade eden Şişmanoğlu, "Burası Beşiktaş! Şampiyon Beşiktaş'ta oynuyorsun. Forvetsen, hakkını vereceksin. Yoksa taraftar çıldırır" dedi.



FARKLI BİR YAPI

Diğer kulüplere göre Beşiktaş'ın çok daha düzgün bir yapısı olduğunu ifade eden Ömer, "Burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'ta çok büyük başarılara imza atmak istiyorum" ifadesini kullandı.