Kartal'ın genç forveti ÖmerŞişmanoğlu, Beşiktaş'ın Kasımayı Dergisi'nin kapağı oldu. Pozitifliğiyle,saygılı ve sevgili yaklaşımlarıyla"Efendi" denildiğinde ilk aklagelen futbolculardan biri olan ÖmerŞişmanoğlu, ilginç açıklamalardabulundu. Beşiktaş'ta forma giymeninayrıca- lık olduğunuifadeeden Şişmanoğlu, "Burası Beşiktaş!Şampiyon Beşiktaş'ta oynuyorsun.Forvetsen, hakkını vereceksin.Yoksa taraftar çıldırır" dedi.
FARKLI BİR YAPI
Diğer kulüplere göre Beşiktaş'ın çok daha düzgün bir yapısı olduğunu ifade eden Ömer, "Burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'ta çok büyük başarılara imza atmak istiyorum" ifadesini kullandı.
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