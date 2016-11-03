Figen Yüksekdağ gözaltına alındı

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması çerçevesinde, daha önce çağrılmasına rağmen ifadeye gitmediği gerekçesiyle Ankara'daki evinde gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekdağ, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara'daki evinde gözaltına alındı.

Yüksekdağ, Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğüne götürüldü.



DEFALARCA ÇAĞRILMASINA RAĞME İFADE VERMEYE GİTMEDİ!

Gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, haziran ayında daha önce aldıkları karar gereği ifade için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kendi isteğiyle gitmeyeceğini açıklamıştı.