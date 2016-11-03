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na alındı

Eş Genel Başkanı Ankara'da na alındı.

Figen Yüksekdağ gözaltına alındı

Eş Genel Başkanı , Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör sı çerçevesinde, daha önce çağrılmasına rağmen ifadeye gitmediği gerekçesiyle Ankara'daki evinde na alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekdağ, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ankara'daki evinde gözaltına alındı.

Yüksekdağ, Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğüne götürüldü.

DEFALARCA ÇAĞRILMASINA RAĞME İFADE VERMEYE GİTMEDİ!
Gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, haziran ayında daha önce aldıkları karar gereği ifade için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kendi isteğiyle gitmeyeceğini açıklamıştı.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe 01:32
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