Bursa’dan zirve mesajı

Süper Lig'de sezonun ilk 9 haftasında 19 puan toplayan Bursaspor, şampiyon olduğu 2009-2010'daki performansını ortaya koyuyor. Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktörlüğündeki yeşil-beyazlılar, gösterdiği performansla, son 10 yılın en başarılı 3 sezonundan birini geçiriyor. Ligin 9 haftalık diliminde 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik alan Bursaspor, topladığı 19 puana karşılık puan cetvelinin 4. sırasında kendisine yer buldu. Yeşil-beyazlılar, 9 karşılaşmada rakip kalelere 13 gol bırakırken, kalesinde 7 gol gördü.



O ZAMAN DA LİDER DEĞİLDİ!

Bursaspor, şampiyon olduğu 2009-2010'un 9 haftalık bölümünde de bu sezon olduğu gibi 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlikle 19 puan toplamıştı. O dönem 18 gol atarak, kalesinde 9 gol gören yeşil-beyazlılar, puan cetvelinde ise 3. sırada kendisine yer bulmuştu. Bursaspor, son 10 yılın en iyi 9 haftalık dönemini ise 2010-2011 sezonunda yaşadı. en başar ılı 9 hafta 2010/11'de Şampiyonluk sevincinin yaşandığı 2009-2010 sezonunun devamında yeşil-beyazlılar, ilk 9 haftalık dilimde 7 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken topladığı 21 puanla haftayı namağlup olarak lider konumda geçmişti. Bursaspor bu dönemde 18 gol atarken, kalesinde ise sadece 4 gole izin vermişti.



