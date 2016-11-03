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Bursa’dan zirve mesajı

Süper Lig’de ilk 9 haftada 19 puan toplayan , şampiyon olduğu 2009/10 sezonunda da aynı puanı toplamıştı

Bursa’dan zirve mesajı

Süper Lig'de sezonun ilk 9 haftasında 19 puan toplayan Bursaspor, şampiyon olduğu 2009-2010'daki performansını ortaya koyuyor. Hamza Hamzaoğlu'nun teknik direktörlüğündeki yeşil-beyazlılar, gösterdiği performansla, son 10 yılın en başarılı 3 sezonundan birini geçiriyor. Ligin 9 haftalık diliminde 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlik alan Bursaspor, topladığı 19 puana karşılık puan cetvelinin 4. sırasında kendisine yer buldu. Yeşil-beyazlılar, 9 karşılaşmada rakip kalelere 13 gol bırakırken, kalesinde 7 gol gördü.

O ZAMAN DA LİDER DEĞİLDİ!
Bursaspor, şampiyon olduğu 2009-2010'un 9 haftalık bölümünde de bu sezon olduğu gibi 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve bir beraberlikle 19 puan toplamıştı. O dönem 18 gol atarak, kalesinde 9 gol gören yeşil-beyazlılar, puan cetvelinde ise 3. sırada kendisine yer bulmuştu. Bursaspor, son 10 yılın en iyi 9 haftalık dönemini ise 2010-2011 sezonunda yaşadı. en başar ılı 9 hafta 2010/11'de Şampiyonluk sevincinin yaşandığı 2009-2010 sezonunun devamında yeşil-beyazlılar, ilk 9 haftalık dilimde 7 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken topladığı 21 puanla haftayı namağlup olarak lider konumda geçmişti. Bursaspor bu dönemde 18 gol atarken, kalesinde ise sadece 4 gole izin vermişti.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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