Bandırmaspor’da uçar dönemi

Bandırmaspor'da İsmail Ertekin'den boşalan teknik direktörlük görevine Türk futbolunun ünlü ismi Feyyaz Uçar getirildi. Feyyaz Uçar, 2014-2015 senesinde Yeni Malatyaspor da şampiyonluk yaşamıştı. Bandırmaspor Yönetimi'nin yaptığı değerlendirme sonucunda takımın başına Feyyaz Uçar'ı getirmeye karar kıldığı öne sürüldü.