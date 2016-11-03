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Akhisar kulübeden katkı alamadı

Bu hafta Fener’i ağırlayacak olan Akhisar’da sonradan oyuna giren futbolcular skora hiç katkı yapamadı

Akhisar kulübeden katkı alamadı
Süper Lig'de ilk 9 haftada attığı 5 golle ligin en az gol atan ekibi olan Akhisar Belediyespor'da sonradan oyuna giren oyuncular, skora hiç katkı sağlayamadı. Ligde ilk 9 haftada istediği sonuçları alamayan ve sadece 5 gol üreten Akhisar Belediyespor, ligde en az gol atan ekip konumunda bulunuyor. Türk oyuncuların henüz gol bulamadığı Ege temsilcisinde Hugo Rodallega 3, Miguel Lopes ile Ricardo Vaz Te birer gol üretti. Toplam 21 futbolcunun forma giydiği ilk 9 haftada Akhisar Belediyespor'da sonradan oyuna girenler gol bulamadı. Ligde Akhisar Belediyespor'un dışında Adanasporlu yedek oyuncular da sonradan dahil oldukları maçlarda gol sevinci yaşayamadı.
  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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