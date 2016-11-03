Abdullah Avcı’dan liderlik hesabı

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, G.Saray ile oynayacakları maçta kazanma alışkanlıklarını sürdürmek istediklerini söyledi. Avcı, "Ligin en değerli takımlarından biri ile oynayacağız. Galatasaray maçı bittikten sonra tekrar milli takım arası var. Bundan önceki iki milli takım arasına lider girdik. Alacağımız iyi bir sonuçla da tekrar lider girip, bu arayı iyi değerlendirmeyi düşünüyoruz" dedi.