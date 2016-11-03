32 takım 1 kupa dev heyecan

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2016-2017 sezonu grup kuraları çekildi. TürkiyeFutbol Federasyonunun (TFF) Riva'dakiidari merkezinde bulunan Orhan SakaSalonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetimve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF GenelSekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF MaçPlanlanma Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcilerikatıldı. Gruplarda elemelerden gelen 27takım ile Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonuilk 5'te bitiren Beşiktaş, Fenerbahçe, AtikerKonyaspor, Başakşehir ve Osmanlısporolmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek.Kurada Süper Lig'den 14, TFF 1. Lig'den 6,Spor Toto 2. Lig'den 7, Spor Toto 3. Lig'den4, Bölgesel Amatör Lig'den 1 takım yer aldı.
İLK İKİLER TUR ATLAYACAK Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 32 takım, dörderli 8 grupta çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Müsabakalar sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, son 16 turuna yükselecek.
BAŞAKŞEHİR F GRUBU'NDA
Son 3 yılda kupayı müzesine götüren GalatasarayE Grubu'na, Fenerbahçe C Grubu'na, BeşiktaşD Grubu'na, Trabzonspor ise H Grubu'nadüştü... Süper Lig lideri Başakşehir deF Grubu'nda mücadele edecek. Ziraat TürkiyeKupası'nın büyük heyacanı yine ATV, AHaber ve ATV ekranlarında olacak.
HEYECAN29 KASIM'DABAŞLAYACAK ZİRAAT Türkiye Kupası'nda grup karşılaşmaları, 29-30 Kasım ve 1 Aralık'ta başlayacak. Gruplarda ikinci hafta 13-15 Aralık, üçüncü hafta 20-22 Aralık, dördüncü hafta 27-29 Aralık, beşinci hafta 10- 12 Ocak 2017 ve altıncı hafta 17- 19 Ocak 2017'de yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası Finali 28 Mayıs 2017'de oynanacak. Finalin oynanacağı şehir daha sonra açıklanacak.
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