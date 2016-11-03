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32 takım 1 kupa dev heyecan

Riva’daki kura çekiminde 32 takım 4’erli 8’er gruba dağıldı. Son üç yılın şampiyonu Galatasaray E Grubu’na, Fenerbahçe C Grubu’na, Beşiktaş D Grubu’na, Trabzonspor ise H Grubu’na düştü.

32 takım 1 kupa dev heyecan
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2016- 2017 sezonu grup kuraları çekildi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Maç Planlanma Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı. Gruplarda elemelerden gelen 27 takım ile Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu ilk 5'te bitiren Beşiktaş, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Başakşehir ve Osmanlıspor olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Kurada Süper Lig'den 14, TFF 1. Lig'den 6, Spor Toto 2. Lig'den 7, Spor Toto 3. Lig'den 4, Bölgesel Amatör Lig'den 1 takım yer aldı.

İLK İKİLER TUR ATLAYACAK
Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 32 takım, dörderli 8 grupta çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek. Müsabakalar sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, son 16 turuna yükselecek.

BAŞAKŞEHİR F GRUBU'NDA
Son 3 yılda kupayı müzesine götüren Galatasaray E Grubu'na, Fenerbahçe C Grubu'na, Beşiktaş D Grubu'na, Trabzonspor ise H Grubu'na düştü... Süper Lig lideri Başakşehir de F Grubu'nda mücadele edecek. Ziraat Türkiye Kupası'nın büyük heyacanı yine ATV, A Haber ve ATV ekranlarında olacak.

HEYECAN 29 KASIM'DA BAŞLAYACAK
'nda grup karşılaşmaları, 29-30 Kasım ve 1 Aralık'ta başlayacak. Gruplarda ikinci hafta 13-15 Aralık, üçüncü hafta 20-22 Aralık, dördüncü hafta 27-29 Aralık, beşinci hafta 10- 12 Ocak 2017 ve altıncı hafta 17- 19 Ocak 2017'de yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası Finali 28 Mayıs 2017'de oynanacak. Finalin oynanacağı şehir daha sonra açıklanacak.
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  • 03 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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