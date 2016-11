Yönetimden para dopingi

Süper Lig'de çok zorlu bir viraja giren Galatasaray'da yönetimden çok önemli bir hamle geldi... Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık 3 aydır futbolculara ödeme yapamayan Sarı- Kırmızılı yönetim düğmeye bastı. Genel Kurul'dan Florya ve Riva projeleri için onay alarak eli güçlenen Başkan Dursun Özbek'in yaklaşık 12 milyon doları bulan maaşların ödenmesi için talimat verdiği ortaya çıktı. Yönetimin gerekli çalışmaları yapmaya başladığı, 10 gün içinde paranın futbolcuların hesaplarına yatırılacağı öğrenildi. Başkan Özbek'in 20 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar ödeme sorununun ortadan kaldırılmasını istediği belirtiliyor. Böylece futbolculara zorlu maç öncesinde adeta yasal doping yapılmış olacak.



YÖNETİM ÖZEL PRİM HAZIRLIĞINDA

Öte yandan yönetimin Başakşehir ve Fenerbahçe maçları için özel prim vermeyi düşündüğü öğrenildi. Başkan Dursun Özbek'in teknik direktör Jan Olde Riekerink'le görüştükten sonra prim miktarının belirleneceği ifade ediliyor. Başkan Özbek ayrıca cuma günü Florya'ya giderek futbolcularla bir görüşme yapacak. Özbek, Başakşehir maçı öncesi moral verecek.