Yönetimden para dopingi

Süper Lig'de çok zorlu bir viraja giren Galatasaray'da yönetimden çok önemli bir hamle geldi... Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık 3 aydır futbolculara ödeme yapamayan Sarı-Kırmızılı yönetim düğmeye bastı. Genel Kurul'dan Florya ve Riva projeleri için onay alarak eli güçlenen Başkan Dursun Özbek'in yaklaşık 12 milyon doları bulan maaşların ödenmesi için talimat verdiği ortaya çıktı. Yönetimin gerekli çalışmaları yapmaya başladığı, 10 güniçinde paranın futbolcuların hesaplarına yatırılacağı öğrenildi. Başkan Özbek'in 20 Kasım'da oynanacak Fenerbahçe derbisine kadar ödeme sorununun ortadan kaldırılmasını istediği belirtiliyor. Böylece futbolculara zorlu maç öncesinde adeta yasal doping yapılmış olacak.
YÖNETİM ÖZEL PRİM HAZIRLIĞINDA Öte yandan yönetimin Başakşehirve Fenerbahçe maçları içinözel prim vermeyi düşündüğü öğrenildi.Başkan Dursun Özbek'inteknik direktör Jan Olde Riekerink'legörüştükten sonra primmiktarının belirleneceği ifade ediliyor.Başkan Özbek ayrıca cumagünü Florya'ya giderek futbolcularlabir görüşme yapacak.Özbek,Başakşehirmaçı öncesimoral verecek.
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