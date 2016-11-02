Trabzonspor’da durmak yok

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Teknik Direktör Ersun Yanal idmanı zaman zaman durdurarak futbolculara uyarılarda bulundu. Savunma oyuncuları ve kaleciler özel olarak çalıştı. Özellikle kanat akınlarıyla gole gitme çalışması yapılırken futbolcular kaleye şut attı. Bordo- Mavili takım idmanın sonunda çift kale maç yaparken futbolcuların hırslı olduğu görüldü.