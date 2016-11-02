Trabzonspor’da durmak yok

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. MehmetAli YılmazTesisleri'nde yapılan antrenmandaTeknik DirektörErsun Yanal idmanı zaman zaman durdurarak futbolculara uyarılarda bulundu. Savunma oyuncuları ve kaleciler özel olarak çalıştı. Özellikle kanat akınlarıyla gole gitme çalışması yapılırken futbolcular kaleye şut attı. Bordo-Mavili takım idmanın sonunda çift kale maç yaparken futbolcuların hırslı olduğu görüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.