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Takım olmayı başarmak gerekir

Takım olmayı başarmak gerekir
Trabzonspor Başkanı , bu sezonki en önemli sorunun takım olmayı başarmak olduğunu belirterek, "Bundan büyük hedef olmaz. Takım olmayı başarırsak gelecek yılları da kurtarırız" dedi. Usta, takım olmakta sorun yaşandığını belirtti. Başkan Usta, geçmişten gelen bir çok sorunu çözmeye çalıştıklarını da ifade etti.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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