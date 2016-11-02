Şimdi bizden biri oldun!

Sosyal medyayı en aktif kullanan futbolcuların başında gelen Galatasaraylı Lukas Podolski yine paylaşımlarıyla gündeme oturdu... Alman yıldız önce yeni aldığı süper arabasıyla poz verip Instagram hesabından paylaştı. Ferrari 599 GTB FioranoMansory Stallone marka aracın fiyatı yaklaşık 800 bin Euro (2.7 milyonlira). Poldi ardından da arkadaşlarıyla kebapçıya gidip lahmacun fotosu paylaştı ve üzerine "AllahAllah" notunu düştü. Bunun üzerine yıldız futbolcunun takipçileri, "Önce araba sonralahmacun. İşte şimdibizden biri oldun Podolski" yorumunu yaptı.
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