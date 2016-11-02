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Şimdi bizden biri oldun!

Alman yıldız 800 bin Euro’luk arabasıyla poz verip lahmacun fotosu paylaşınca takipçileri “Şimdi bizden biri oldun” yorumunu yaptı...

Şimdi bizden biri oldun!
Sosyal medyayı en aktif kullanan futbolcuların başında gelen Galatasaraylı Lukas Podolski yine paylaşımlarıyla gündeme oturdu... Alman yıldız önce yeni aldığı süper arabasıyla poz verip Instagram hesabından paylaştı. Ferrari 599 GTB Fiorano Mansory Stallone marka aracın fiyatı yaklaşık 800 bin Euro (2.7 milyon lira). Poldi ardından da arkadaşlarıyla kebapçıya gidip lahmacun fotosu paylaştı ve üzerine "Allah Allah" notunu düştü. Bunun üzerine yıldız futbolcunun takipçileri, "Önce araba sonra lahmacun. İşte şimdi bizden biri oldun Podolski" yorumunu yaptı.
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  • 02 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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