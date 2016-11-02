Riekerink izin verdi ama Florya’ya koştu!

Bu sezon orta sahanın yükünü çeken Tolga Cigerci'nin sarı kart cezalısı olması nedeniyle Başakşehir maçında tüm gözler Nigel deJong'un üzerinde olacak. Adana maçında ikinci yarıda forma giyen ve başarılı bir futbol oynayan Hollandalı yıldız maça çok hırslı hazırlanıyor.
EKSTRA ÇALIŞMA YAPTI Riekerink'in takıma izin vermesine rağmen önceki gün soluğu Florya'da alan De Jong fiziki açığını kapatmak için ekstra çalışma yaptı. Tecrübeli futbolcunun bu davranışı teknik patron Riekerink'in de büyük takdirini topladı.
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